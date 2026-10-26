С омских улиц выгребают тонны грязи перед зимними холодами

Фото: max.ru/shelest_sn

В Омске продолжаются масштабные работы по уборке и благоустройству городских улиц. Об итогах сезонных работ и текущих задачах дорожных служб сегодня, 26 октября, рассказал мэр города Сергей Шелест.

С начала сезона летнего содержания дорог специалисты УДХБ убрали и вывезли с улиц Омска 46 390 тонн песчано-грунтовых отложений. Несмотря на наступление осенне-зимнего периода, очистка проезжей части и тротуаров продолжается в прежнем режиме.

Кроме того, городские службы ежедневно очищают от мусора остановки общественного транспорта, парки и скверы, приводят в порядок санитарные площадки и вывозят ветки после кронирования деревьев. Наведение порядка на улицах Омска 26 октября обеспечивают более 300 рабочих и около 320 единиц спецтехники.

Напомним, что на прошлой неделе во время снегопада специалисты УДХБ обработали рискованные участки дорог противогололедными материалами.