Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

На дороги Омской области внезапно нашли еще 200 млн рублей

Часть средств пойдет на ремонт улиц в Жирновке и содержание трасс.
Трасса

В Омской области увеличили финансирование дорожных работ. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на содержание и ремонт автодорог дополнительно направят около 200 млн рублей.

– Из этих средств 175 млн рублей распределили на 2026–2028 годы «Омскавтодору», – добавил глава региона.

Дополнительные средства также получат Большеуковский, Калачинский и Тюкалинский районы. Деньги направят на содержание дорог. В Называевском районе финансирование предусмотрели для ремонта участков в селе Жирновка.

Кроме того, средства выделили Называевскому ДРСУ. Они пойдут на содержание дороги, которая соединяет трассу Челябинск – Омск – Новосибирск с населенными пунктами Николайполь и Баррикада.

Напомним, ранее сообщалось, что омская администрация закупит новые мощные машины для уборки улиц за десятки миллионов рублей.

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

На дороги Омской области внезапно нашли еще 200 млн рублей

Часть средств пойдет на ремонт улиц в Жирновке и содержание трасс.
Трасса

В Омской области увеличили финансирование дорожных работ. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на содержание и ремонт автодорог дополнительно направят около 200 млн рублей.

– Из этих средств 175 млн рублей распределили на 2026–2028 годы «Омскавтодору», – добавил глава региона.

Дополнительные средства также получат Большеуковский, Калачинский и Тюкалинский районы. Деньги направят на содержание дорог. В Называевском районе финансирование предусмотрели для ремонта участков в селе Жирновка.

Кроме того, средства выделили Называевскому ДРСУ. Они пойдут на содержание дороги, которая соединяет трассу Челябинск – Омск – Новосибирск с населенными пунктами Николайполь и Баррикада.

Напомним, ранее сообщалось, что омская администрация закупит новые мощные машины для уборки улиц за десятки миллионов рублей.

Больше по тегу - #дороги
Рубрика - Общество