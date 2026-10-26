На дороги Омской области внезапно нашли еще 200 млн рублей

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В Омской области увеличили финансирование дорожных работ. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на содержание и ремонт автодорог дополнительно направят около 200 млн рублей.

– Из этих средств 175 млн рублей распределили на 2026–2028 годы «Омскавтодору», – добавил глава региона.

Дополнительные средства также получат Большеуковский, Калачинский и Тюкалинский районы. Деньги направят на содержание дорог. В Называевском районе финансирование предусмотрели для ремонта участков в селе Жирновка.

Кроме того, средства выделили Называевскому ДРСУ. Они пойдут на содержание дороги, которая соединяет трассу Челябинск – Омск – Новосибирск с населенными пунктами Николайполь и Баррикада.