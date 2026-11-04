Летят к нам? В соседнем с Омской областью регионе объявили режим БПЛА

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В соседнем с Омской областью регионе – Тюменской области – местные власти объявили режим беспилотной опасности. Как пояснил губернатор Александр Моор, решение носит превентивный характер. Он призвал жителей не поддаваться панике и оставаться внимательными.

– На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! – написал Александр Моор в своем макс-канале.

Аналогичные заявления сделали руководители еще четырех регионов Уральского федерального округа – Курганской, Челябинской, Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По данным региональных властей, профильные службы и ведомства уже задействованы в обеспечении безопасности. Каких-либо иных подробностей о причинах введения режима и его продолжительности не приводится.

Что касается Омской области, то режим беспилотной опасности последний раз объявлялся 24 октября. Тогда средства ПВО более шести часов отбивали атаки украинских дронов.

Ранее министр региональной безопасности Омской области Александр Кубиц рассказал, как критически важные объекты на территории региона защищают от атак БПЛА.