Узнайте о беспилотниках первыми – установите приложение «Омск-информ»

В шапке сайта и приложения «Омск-информа» есть значок «БПЛА». По его цвету сразу видно, что сейчас с беспилотниками в Омске, а уведомление о новой новости по теме придет на телефон, даже если приложение закрыто.

Серый – спокойно. Свежих новостей о беспилотниках нет. Нажмите на значок – в приложении откроется пояснение и кнопка, которая включает уведомления, а на сайте – инструкция, как их включить.

Оранжевый – свежая новость. За последние два часа вышла новость о беспилотниках. Нажмите – и сразу откроется она.

Красный – беспилотная опасность. Редакция сообщила об опасности, значок мигает и горит, пока не придет новость об отбое. Нажмите – откроется объявление.

Значок меняет цвет сам, в течение минуты после того, как редакция опубликует новость, – обновлять страницу не нужно.

Уведомления – чтобы не держать приложение открытым. Нажмите на серый значок и в открывшемся окне – «Включить уведомления о беспилотниках». Телефон спросит разрешение – нажмите «Разрешить». Другой путь – меню слева вверху, в поиске наберите «беспилотники» и нажмите колокольчик рядом с темой. Как только выйдет новость, придет уведомление: «#беспилотники» и заголовок.

Важно для айфона. Уведомления на айфоне работают только в установленном приложении, открытом с иконки на экране «Домой».

Это новости редакции «Омск-информа», а не официальная система оповещения. При сигналах гражданской обороны действуйте по указаниям МЧС и властей региона.

Поставить приложение на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.