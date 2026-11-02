Подписка на темы: новости, которые вам важны, приходят сами

В приложении «Омск-информа» можно подписаться на любую тему – ДТП, «Авангард», отопление, дороги, погода – и узнавать о новостях по ней сразу, как только они выходят. Без поиска и без пролистывания всей ленты.

Где найти. Нажмите кнопку меню слева вверху. Откроется экран с темами: сверху поиск, ниже «Темы недели» – двадцать тем, о которых в Омске писали больше всего за последние семь дней. Цифра рядом с темой – сколько новостей по ней вышло. Темы, которые вы недавно открывали, стоят отдельно, в «Недавнем».

Название – чтобы читать. Нажмите на название темы – откроются все новости по ней, свежие сверху. Листайте вниз без конца, назад – свайпом вправо. Тему можно открыть и из самой новости: нажмите на ее тег.

Колокольчик – чтобы не пропустить. Нажмите колокольчик рядом с темой – и как только выйдет новость, придет уведомление: «#Дороги» и заголовок новости. Если новость попадает сразу в две ваши темы, уведомление все равно одно. Подписаться можно и на экране самой темы – кнопкой «Подписаться» вверху.

Нужной темы нет в списке? Начните печатать ее название в поиске – приложение найдет любую тему из всех, о которых писал «Омск-информ».

Рубрики – сводкой. Ниже тем – рубрики: «Политика», «Спорт», «Происшествия» и другие. По рубрике выходят десятки новостей в день, поэтому уведомления по ним приходят сводкой пять раз в день: в 9, 12, 15, 18 и 21 час – сколько вышло нового. Нажали – открылись все свежие новости рубрики.

Отписаться так же просто – еще раз нажмите колокольчик.

Важно для айфона. Уведомления на айфоне работают только в установленном приложении. Поставить его на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.