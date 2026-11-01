Лента в приложении «Омск-информ»: листайте по темам и не теряйте прочитанное

В приложении «Омск-информа» лента устроена иначе, чем на сайте. Новости не просто идут друг за другом – каждая карточка открывает целую тему, а сама лента помнит, что вы уже видели.

Листайте вбок – по теме. Справа от каждой карточки выглядывают следующие. Проведите пальцем влево – и увидите другие новости на ту же тему, от свежих к старым: про пенсии – о пенсиях, про «Авангард» – об «Авангарде». Дальше месяца начинается архив, и тему можно листать без конца. Пролистали что-то в одном ряду – ниже эта новость уже не повторится.

Сразу видно, что нового. У свежей новости, которую вы еще не видели, – оранжевая точка, и время выхода тоже горит оранжевым. Пролистали новость – вместо точки белая галочка. Открывали – у карточки загибается уголок, как у прочитанной страницы. Вернулись из новости – уголок загнется у вас на глазах. Эти отметки хранятся только на вашем телефоне.

Эксклюзивы не пропустите. Материалы, которые есть только у «Омск-информа», отмечены звездой и стоят на оранжевой полосе. Свежий эксклюзив всегда держится на одном месте в ленте, а его ряд листается по всем эксклюзивам редакции.

Два вида на выбор. Современный – фото на всю карточку, заголовок поверх снимка. Классический – фото сверху, заголовок на белом листе, как в газете. Переключить вид – значок в шапке рядом с поиском. Приложение запомнит ваш выбор, а лента останется на том же месте.

Все под рукой. Потяните ленту вниз – она обновится. Стрелка в углу вернет к самому верху. Вернулись из новости – лента там же, где вы остановились.

Где найти. Это первая кнопка нижнего меню – «Лента». Поставить приложение на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.