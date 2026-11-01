Жизнь по новым правилам: чего ждать омичам от ноября

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С 1 ноября 2026 года в России начнут действовать сразу несколько законодательных нововведений, которые затронут производителей и импортеров, а также иностранных граждан. К тому же в последний месяц осени нужно успеть заплатить имущественные налоги, а тем, кто сдает жилье в аренду, стоит внимательнее изучить новый закон о цифровых платформах.

Заплати и не переживай

В ноябре омичам нужно успеть уплатить налоги на имущество, транспорт и землю, а также НДФЛ. Налоги рассчитываются на основании уведомлений Федеральной налоговой службы, которые уже пришли. В документе указываются суммы налогов за предыдущий год: транспортного, земельного, на имущество физических лиц, на доходы физических лиц (НДФЛ).

Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2026 года, чтобы избежать начисления пени. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в мобильном приложении банка (отсканировав QR-код из уведомления) или в отделении банка по указанным реквизитам.

Аренду квартир выводят из тени

Месяц назад сведения о договорах аренды жилых и коммерческих помещений стали регистрировать в единой цифровой системе, обязал это делать Федеральный закон № 289-ФЗ «О платформенной экономике». Все данные реестра передаются в Федеральную налоговую службу.

Ведомство может сопоставить данные об объявлениях, поступлениях на карту и отсутствии декларированного дохода, и, если обнаружит несоответствия, собственнику могут направить требование о пояснении. Если подтвердится, что доход не был легализован, владельцу недвижимости может грозить доначисление НДФЛ и штраф.

Передача сведений происходит через согласие пользователя. И хотя закон вступил в силу 1 октября, сам механизм запускался постепенно. Возможность дать согласие в профиле пользователя появится именно с 1 ноября 2026 года. Так что сейчас идет этап активного внедрения: площадки настраивают интеграцию с ФНС, а пользователи получают интерфейс для дачи согласия.

Импорт из Беларуси и маркировка товаров

Импортеры, которые возят товары из Беларуси автомобильным транспортом, теперь обязаны формировать документ о предстоящей поставке и вносить обеспечительный платеж в систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Льгота, которая раньше освобождала такие поставки, действовала до 31 октября.

Запускаются новые этапы в системе «Честный знак»: требования затрагивают производителей, поставщиков и продавцов молочной продукции длительного хранения (более 40 суток и партиями), раньше для такой продукции действовал объемно-сортовой учет. К коду товара и количеству добавляется номер производственной партии. С 1 ноября 2026 года растительному маслу вводят поэкземплярный учет. Настройка процессов под эти правила потребует расходов.

За нарушение – выдворять

С 3 ноября вступают в силу изменения в миграционное законодательство. Расширяется перечень нарушений, за которые иностранца могут выдворить из России с запретом на въезд. Если раньше выдворение было прописано в 22 статьях КоАП РФ, то теперь – в 45. В список добавили, например, мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику полиции, участие в несогласованных акциях, употребление наркотиков в общественном месте, дискриминацию по разным признакам, пропаганду запрещенной символики, возбуждение ненависти или вражды и т. д.

УФССП по Омской области Владимир Транцевич

Также повысились штрафы за ряд нарушений, например, за незаконную трудовую деятельность суммы выросли от 4 тыс. рублей за первое нарушение и от 7 тыс. рублей за повторное. К тому же суд больше не сможет заменить выдворение штрафом. При этом наличие семьи в России, жилья или работы учитываться не будут.https://www.cian.ru/blogs-objazatelnaja-registratsija-arendy-zhilja-s-1-oktjabrja-2026-chto-izmenitsja-dlja-sobstvennikov-spb-345650/