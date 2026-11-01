В Омской области нашли тело водителя, машина которого застряла в болоте

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В Русско-Полянском районе Омской области нашли погибшим 43-летнего Кагира А., который исчез 18 октября по пути со свадьбы. О результатах поисков сообщили волонтеры поисково-спасательной группы «Арыстан».

Мужчина возвращался домой на личном автомобиле, но транспорт застрял в заболоченной местности возле села Целинное. Когда машину удалось отыскать, самого водителя внутри не оказалось. С того момента его разыскивали добровольцы и спасатели. Тело омича в итоге было обнаружено. Причина гибели не приводится.

Как отмечают в отряде, Кагир Алданазаров один воспитывал своих детей. Теперь несовершеннолетние остались без единственного родителя.