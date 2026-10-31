В Омской области нашли сразу 30 человек из федерального розыска

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В Омской области полицейские нашли 30 подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, которые находились в федеральном розыске. Еще 15 человек, ранее числившихся пропавшими без вести, также удалось найти.

Кроме того, правоохранители проверили более 80 мест, где могли находиться люди, связанные с криминальной средой. В итоге 159 человек привлекли к административной ответственности.

Полицейские также раскрыли 14 преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. У подозреваемых изъяли более 500 граммов наркотических веществ растительного и синтетического происхождения.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках второго этапа федеральной операции «Розыск». К нему привлекли более 450 сотрудников полиции и представителей общественных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что омичам разрешат законно ездить на угнанных машинах.