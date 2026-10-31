В центре Омска прогремела серия мощных взрывов

Сегодня, 31 октября, жители Омска услышали в центре города серию мощных взрывов и встревожились из-за громких звуков.

– Там стреляют по полной программе. Я сейчас нахожусь на набережной Иртыша, со стороны Нефтяников доносится мощный грохот, – сообщил корреспондент «Омск-информа».

Как выяснилось, поводов для беспокойства нет: звуки взрывов связаны с проведением военно-исторического фестиваля «Подвиг – 1612» на берегу Иртыша. Участники мероприятия воссоздали события битвы за Москву, состоявшейся в период Смутного времени.

На специально оборудованной площадке с окопами и редутами прошла реконструкция уличного боя между войском народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского и армией гетмана Ходкевича.

Артиллерийские залпы оказались настолько мощными, что их раскаты разносились эхом над Иртышом и были слышны даже на противоположном берегу.

Напомним, ранее «Омск-информ» разбирал, как не бояться во время атак БПЛА на Омск.