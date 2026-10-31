Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

В центре Омска в общежитии вспыхнул крупный пожар

Огонь охватил около 18 квадратных метров.
Пожарная машина

Сегодня утром, 31 октября, в Омске произошел крупный пожар в общежитии, расположенном на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина.

Огонь распространился на площади около 18 квадратных метров. При этом сведений о пострадавших не поступало.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались 15 человек. Еще 18 жильцов, среди которых четверо детей, пришлось эвакуировать пожарным. К тушению возгорания также привлекли газодымозащитную службу.

Причины и обстоятельства произошедшего на момент выхода новости еще не были установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что над свалкой под Омском поднялся гигантский столб черного дыма.

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·Происшествия·Алексей Новиков

В центре Омска в общежитии вспыхнул крупный пожар

Огонь охватил около 18 квадратных метров.
Пожарная машина

Сегодня утром, 31 октября, в Омске произошел крупный пожар в общежитии, расположенном на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина.

Огонь распространился на площади около 18 квадратных метров. При этом сведений о пострадавших не поступало.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались 15 человек. Еще 18 жильцов, среди которых четверо детей, пришлось эвакуировать пожарным. К тушению возгорания также привлекли газодымозащитную службу.

Причины и обстоятельства произошедшего на момент выхода новости еще не были установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что над свалкой под Омском поднялся гигантский столб черного дыма.

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Рубрика - Происшествия