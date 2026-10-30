В Омске школьницу шестой раз пытаются защитить от чужих долгов

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В Омске расследование дела 10-летней школьницы, к СНИЛС которой привязали чужие долги, могут возобновить уже в шестой раз. Следственный комитет признал девочку потерпевшей по уголовному делу о неправомерном доступе к персональным данным. Однако как сообщает «АиФ Омск» со ссылкой на мать ребенка Марию Гавриленко, в тот же день стало известно об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

— Я так радовалась, когда сказали, что Арина - потерпевшая. Думала: ну вот, теперь точно разберутся, найдут, кто это сделал, и защитят ее. А вечером узнала, что дела снова нет, – поделилась женщина.

После очередной отмены постановления Мария Гавриленко вновь обратилась в Следственный комитет, попросив возбудить уголовное дело. Если ее обращение удовлетворят, расследование этого случая начнется уже в шестой раз.

Проблема обнаружилась еще три года назад, когда девочке было всего три года. Тогда ее СНИЛС связали с чужой задолженностью за коммунальные услуги на Камчатке. Позже начисленный долг отменили, а номер удалили из учетной записи ребенка на «Госуслугах». Однако это не решило проблему: впоследствии к СНИЛС школьницы продолжили привязывать чужие задолженности.

В мае 2024 года ситуация резко обострилась. После регистрации на образовательной платформе всего за 48 часов в личном кабинете девочки отобразились 35 чужих долгов на общую сумму 740 тысяч рублей. В дальнейшем количество задолженностей выросло до 89, а их общая сумма приблизилась к 8 млн рублей. Все они были связаны с начислениями из других регионов страны.

По одной из версий, причиной произошедшего могла стать ошибка при внесении СНИЛС школьницы в материалы исполнительного производства. Однако точные обстоятельства случившегося до сих пор не установлены.