Пилот, посадивший самолет с омичами в пшеничном поле, может уехать из России

Фото: Уральские авиалинии

Пилоту Сергею Белову, который три года назад совершил вынужденную посадку самолета в поле под Новосибирском, предложили работу за границей. Об этом сообщил источник, знакомый с обстоятельствами авиапроисшествия.

– Сергей Белов перебивается разовыми заработками. Возможности летать у него в России нет. Иностранные авиакомпании его приглашают постоянно, но он не может уехать из страны из-за расследования. Вообще он хочет жить и работать в России, но, видимо, ему не дадут здесь работать, и он все равно будет вынужден уехать, – цитирует инсайдера «НГС55».

Представитель пилота подчеркнул, что за рубежом высоко оценили профессионализм Белова, которому удалось посадить самолет в пшеничном поле и спасти всех находившихся на борту людей. При этом лайнер приземлился на шасси, а не на фюзеляж.

– Он посадил самолет не на «брюхо», а на шасси. В нашем случае не только никто не погиб, но и никто не пострадал. Самое важное – человеческие жизни спасены. Какие бы повреждения у самолета ни были, главное, что спасены все люди, – добавил источник.

Напомним, что авиапроисшествие случилось 12 сентября 2023 года. Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Сочи – Омск. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Во время полета из-за утечки жидкости из гидросистемы экипаж подал сигнал бедствия. После этого командир Сергей Белов решил посадить лайнер на поле в районе села Убинского Новосибирской области. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал.

Согласно материалам следствия, во время полета пилот не учел предупреждения об отсеке шасси и не уточнил расчет оставшегося топлива. Защита Белова, в свою очередь, ставит под сомнение качество проведенной экспертизы. По словам адвокатов, специалист, выполнявший основное исследование, не имел пилотского удостоверения и опыта полетов на самолетах Airbus A320.