В Омске пьяный сантехник «заминировал» больницу ради шутки

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В Омске полицейские задержали 51-летнего сантехника больницы в Кировском округе, который из хулиганских побуждений дважды сообщил в экстренные службы о якобы заложенной в медучреждении бомбе. За пьяную «шутку» мужчине грозит реальный тюремный срок.

Выяснилось, что сотрудник больницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер 112 и заявил, что в здании заложено взрывное устройство, которое сработает через час. Прибывшие силовики обследовали помещения и не нашли никаких опасных предметов. Спустя полчаса лжеминер набрал экстренную службу повторно, чтобы предупредить о «скорой детонации».

Оперативники быстро вычислили звонившего и задержали сантехника по месту жительства. На допросе омич признался, что выпил и решил «пошутить», не подумав о последствиях, а позже заявил о раскаянии.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, а также полное возмещение расходов всех экстренных служб, выезжавших на вызов.