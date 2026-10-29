Едва приехавший в Омск иностранец сразу отправился за решетку

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В Ленинском округе Омска полицейские задержали 36-летнего иностранного гражданина, похитившего деньги с чужой банковской карты. Ранее в отдел полиции обратилась местная жительница, которая потеряла кредитку и спустя время начала получать СМС-уведомления о списании средств. К моменту блокировки карты мужчина успел потратить 17,6 тыс. рублей.

Оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, мужчина приехал в Омск в гости к родственникам, встал на миграционный учет и отправился гулять по городу. Наткнувшись на чужую карту, он отправился за покупками по магазинам: приобрел продукты, рюкзак, ремешок для часов, парфюмерию, две пары беспроводных наушников и игровой джойстик.

Задержанный полностью признал свою вину. Все купленные на чужие деньги вещи у него изъяли, а по факту кражи с банковского счета следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. По решению суда иностранного гостя отправили под стражу.