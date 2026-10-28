Машину нашли в болоте: житель Омской области уехал со свадьбы и пропал

Фото: vk.ru/la_omsk

Появились новые детали поисков 43-летнего Кагира Алданазарова, пропавшего в Русско-Полянском районе Омской области. Мужчина уехал из села Целинное на вишневой «Тойоте Королла» еще 18 октября и с тех пор не выходил на связь.

Как рассказали волонтеры поискового отряда, сельчанин возвращался домой со свадьбы. По словам родственников пропавшего, к настоящему моменту удалось найти только его автомобиль – машина застряла в болоте. Местонахождение самого мужчины остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черный джемпер, светло-серую рубашку, темно-синие джинсы и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.