Омичка нашла смартфон в такси и устроила роскошный шопинг

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В Омске перед судом предстанет 22-летняя жительница Кировского округа, которую обвиняют в серии краж и неправомерном доступе к компьютерной информации. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 94 240 рублей.

По данным следствия, ночью девушка ехала в такси и заметила под передним креслом смартфон, оставленный предыдущим пассажиром. Обвиняемая не рассказала о находке водителю и забрала гаджет себе. Дома она переставила чужую сим-карту в свой телефон и через мобильный банк перевела на свой счет 24,5 тыс. рублей.

На следующий день омичка решила порадовать своего возлюбленного: восстановила доступ к аккаунту потерпевшего на маркетплейсе и оформила в рассрочку складной нож, спортивную одежду и еще один телефон на сумму 24,6 тыс. рублей.

Позже через данные владельца смартфона она оформила онлайн-микрозайм на 25 тысяч рублей. На полученные средства злоумышленница купила продукты и оплатила номер в отеле, после чего выбросила похищенный гаджет и сим-карту в мусорный бак.

Омичке предъявлено обвинение по двум статьям. Уголовное дело передали в Кировский районный суд.