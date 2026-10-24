Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Житель Омской области семь дней обворовывал котельную закрытой школы

Мужчина забрал уголь, чтобы отапливать дом.
кража угля

В деревне Благовещенке Исилькульского района Омской области произошла кража. С территории котельной пропало 8 тонн угля и 4 тонны шлака.

Топливо осталось после закрытия местной школы. Его собирались перевезти в соседнюю деревню для отопления другого учебного заведения.

Как сообщили в полиции, вором оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он приметил оставшийся на закрытой котельной уголь и решил забрать его, чтобы топить печь в доме. Целую неделю по вечерам мужчина приезжал к котельной на тракторе, набирал уголь ковшом и увозил к себе.

Полицейские изъяли похищенное топливо и вернули владельцу. На вора завели уголовное дело.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Житель Омской области семь дней обворовывал котельную закрытой школы

Мужчина забрал уголь, чтобы отапливать дом.
кража угля

В деревне Благовещенке Исилькульского района Омской области произошла кража. С территории котельной пропало 8 тонн угля и 4 тонны шлака.

Топливо осталось после закрытия местной школы. Его собирались перевезти в соседнюю деревню для отопления другого учебного заведения.

Как сообщили в полиции, вором оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он приметил оставшийся на закрытой котельной уголь и решил забрать его, чтобы топить печь в доме. Целую неделю по вечерам мужчина приезжал к котельной на тракторе, набирал уголь ковшом и увозил к себе.

Полицейские изъяли похищенное топливо и вернули владельцу. На вора завели уголовное дело.

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Рубрика - Происшествия