Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Омский рыбак спас упавшего в Иртыш подростка

Самоотверженного омича наградили за подвиг.
Сергей Наздричев

Вчера вице-мэр, директор департамента общественной безопасности Антон Киселев вручил Благодарственное письмо местному жителю Сергею Наздричеву. Мужчину наградили за спасение тонущего подростка.

Как сообщили в мэрии, в начале октября мужчина рыбачил у Ленинградского моста. Когда он увидел, что в воду упал мальчик, то не раздумывая, бросился на помощь. Парня достали из реки. Он сильно замерз, но серьезных травм не получил.

Как сообщает «Вечерний Омск», мужчина не в первый раз приходи на помощь тонущим. Ранее он спасал из воды девушку. При этом мужчина не умеет плавать, и, выходя на рыбалку на лодке, всегда надевает спасательный жилет.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омский рыбак спас упавшего в Иртыш подростка

Самоотверженного омича наградили за подвиг.
Сергей Наздричев

Вчера вице-мэр, директор департамента общественной безопасности Антон Киселев вручил Благодарственное письмо местному жителю Сергею Наздричеву. Мужчину наградили за спасение тонущего подростка.

Как сообщили в мэрии, в начале октября мужчина рыбачил у Ленинградского моста. Когда он увидел, что в воду упал мальчик, то не раздумывая, бросился на помощь. Парня достали из реки. Он сильно замерз, но серьезных травм не получил.

Как сообщает «Вечерний Омск», мужчина не в первый раз приходи на помощь тонущим. Ранее он спасал из воды девушку. При этом мужчина не умеет плавать, и, выходя на рыбалку на лодке, всегда надевает спасательный жилет.

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Рубрика - Происшествия