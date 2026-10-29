Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Предприимчивый омич устроил склад нелегального табака в необычном месте

Фигурант хранил в гараже почти 10 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки.
торговля в гараже

Житель Центрального округа Омска ответит перед судом за масштабную торговлю нелегальными сигаретами. 46-летний мужчина организовал склад контрафакта прямо в своем гараже, откуда планировал сбывать товар.

Следователи СУ УМВД России по городу Омску завершили расследование дела по статье о перевозке и хранении немаркированной продукции. В ходе обысков силовики изъяли 9 848 пачек сигарет общей стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей.

Суд по ходатайству следствия наложил арест на личную иномарку фигуранта, использовавшуюся для перевозок, а также на обнаруженные при обыске наличные деньги. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и материалы переданы в Кировский районный суд.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Предприимчивый омич устроил склад нелегального табака в необычном месте

Фигурант хранил в гараже почти 10 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки.
торговля в гараже

Житель Центрального округа Омска ответит перед судом за масштабную торговлю нелегальными сигаретами. 46-летний мужчина организовал склад контрафакта прямо в своем гараже, откуда планировал сбывать товар.

Следователи СУ УМВД России по городу Омску завершили расследование дела по статье о перевозке и хранении немаркированной продукции. В ходе обысков силовики изъяли 9 848 пачек сигарет общей стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей.

Суд по ходатайству следствия наложил арест на личную иномарку фигуранта, использовавшуюся для перевозок, а также на обнаруженные при обыске наличные деньги. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и материалы переданы в Кировский районный суд.

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Рубрика - Происшествия