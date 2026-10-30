Мигранты в Омской области резко завязали с криминалом

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В Омской области зафиксировали существенный перелом в криминальной статистике среди иностранцев. Число преступлений, совершенных мигрантами и лицами без гражданства, упало с 319 до 200 случаев. Итоги надзора в этой сфере подвели на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры.

На фоне резкого спада преступлений со стороны самих приезжих число выявленных нарушений миграционного законодательства, напротив, подскочило почти в два раза – с 437 до 839 случаев за девять месяцев 2026 года. Одновременно с этим на 12 % сократилось количество иностранцев, встающих на учет, а также снизилась выдача ВНЖ, РВП и российских паспортов.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев напомнил о приграничном статусе региона и потребовал от силовиков, военкоматов и работодателей исключить формальный подход к проверкам. Главный упор ведомство делает на пресечении нелегальной миграции и жестком контроле за бизнесом, привлекающим иностранную рабочую силу.