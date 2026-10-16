На стройке завода в Омске нашли кучу нелегалов из Китая

Мигранты из Восточной Азии трудились без разрешительных документов, а цель их въезда в Россию не соответствовала действительности.

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В Омске в ходе профилактического мероприятия «Нелегал-2026» полиция выявила свыше 400 административных правонарушений, в том числе 165 фактов привлечения иностранцев к незаконной трудовой деятельности. Проверки прошли в местах работы и проживания мигрантов.

– На территории строящегося завода по производству подсолнечного масла в Центральном округе обнаружены 27 граждан из Восточной Азии, которые трудились без разрешительных документов; кроме того, установлено, что заявленная цель въезда в Россию не соответствует действительности, – сообщили в полиции.

Иностранцев (судя по кадрам оперативной съемки, граждан Китая) привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. Работодатель ответит за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

Кроме того, в пригороде Омска выявили 13 иностранцев, которые незаконно собирали урожай. Нарушителей и их работодателей привлекли к административной ответственности.