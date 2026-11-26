МВД России по Омской области

Депутаты Заксобрания Омской области утвердили региональный коэффициент патентов на работу мигрантов на 2027 год – он составил 2,84. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Изначально предлагался показатель 3,004, рассказала министр экономического развития региона Анна Негодуйко. Итоговое значение скорректировали в меньшую сторону.

С 2027 года начинает действовать новый федеральный порядок: базовая ставка платежа зависит от статуса работодателя. Для иностранцев, которых нанимают организации, индивидуальные предприниматели и частнопрактикующие специалисты, патент будет стоить 10 245 рублей в месяц. Если мигранта берут для помощи по дому или личному хозяйству, плата составит 14 514 рублей в месяц. В 2026 году фиксированный ежемесячный платеж для всех категорий равен 9157 рублям.

По прогнозу министерства, поступления от патентов в бюджет региона в 2027 году достигнут 480 млн рублей. Годом ранее иностранцы оформили в Омской области более 7,5 тыс. патентов, а бюджет получил от них 340 млн рублей.

Чаще всего иностранные специалисты в регионе работают на стройплощадках. Популярны также гостиничный и ресторанный бизнес, розничная и оптовая торговля, станции техобслуживания и авторемонтные мастерские.