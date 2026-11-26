Фото: Пресс-служба Минэкономразвития Омской области

Почти 5 000 работников омских предприятий прошли обучение бережливым технологиям. Занятия идут по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Омской области.

Учат не только теории. Сотрудники занимаются с тренерами Федерального и Регионального центров компетенций, а еще могут учиться самостоятельно на ИТ-платформе производительность.рф. В Конгресс-Холле работает учебная площадка «Фабрика процессов», где эксперты Регионального центра компетенций проводят тренинги по трем направлениям – от сокращения документооборота до снижения потерь и роста выпуска продукции без дополнительных затрат.

– Обучение – это первый шаг, с которого начинаются перемены. Участники осваивают инструменты, учатся замечать потери и предлагать решения. Важно, что знания не остаются в теории, а сразу применяются на практике. Когда человек видит смысл изменений, он перестает быть зрителем и становится их соавтором, – рассказал заместитель министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.

Федеральный проект стартовал в 2019 году, Омская область подключилась к нему в 2020-м. Сейчас участниками стали 102 предприятия реального сектора экономики. Выработка на них выросла в среднем на 40 %, время протекания операций сократилось на треть, а объемы незавершенного производства – на 33 %. С 2025 года программа охватила и социальную сферу, ограничений по числу слушателей нет.

Кто-то уже прошел обучение полностью. Так, «ОмскВодоканал» завершил участие в проекте, курсы бережливого производства там прошли 542 сотрудника. Работа с реальным сектором экономики продолжается, а социальную сферу проект охватит полностью.