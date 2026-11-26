Фото: Пресс-служба Кадрового центра "Работа России" Омской области

Жители Омской области с начала года получили в Кадровом центре «Работа России» 88,4 тыс. мер поддержки. Как сообщили в пресс-службе учреждения, чаще всего омичи обращались за помощью в поиске работы, профориентацией, психологической поддержкой и социальной адаптацией.

Мерами поддержки воспользовались 41,6 тыс. омичей, больше 66 % из них трудоустроились. Соискатели выбирали профессии водителя автомобиля, тракториста, бухгалтера, инженера, грузчика, продавца и кассира.

Карьерные консультанты провели индивидуальную работу с каждым обратившимся. По словам заместителя директора Кадрового центра Омской области Юлии Нелюбиной, центр поддерживает кандидатов на всех этапах поиска работы – от профориентации и выбора вакансий до подготовки к собеседованию и адаптации на новом месте.

– При необходимости карьерные консультанты могут направить на курсы повышения квалификации. Развивать профессиональные навыки можно на тренингах и практических занятиях, – рассказала Юлия Нелюбина.

Информация о мерах поддержки доступна во всех Кадровых центрах Омской области. Уточнить вопросы можно по телефону горячей линии 8 800 101 92 02, звонок бесплатный.

Напомним, что за два года работы модернизированной службы занятости в Кадровый центр Омской области обратились свыше 75,5 тыс. жителей региона, из которых более 47,5 тысячи были успешно трудоустроены.