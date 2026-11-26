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Омич пожаловался на маршрутку № 359, которая ходит от Кирпичного завода до поселка Чкаловский: оплатить проезд картой там нельзя уже около года. Сообщение он оставил в сообществе департамента транспорта во «ВКонтакте».

По словам мужчины, водители требуют «Омку», переводы или наличные. Так, по его наблюдениям, поступают еще несколько человек на маршруте.

В мэрии Омска сообщили, что информацию направили перевозчику. Ему предстоит провести проверку и проинструктировать водителей.