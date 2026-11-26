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Сегодня, 26 ноября, в Омской области ожидается облачная погода с прояснениями. Будет –1...+4 градуса. Синоптики также обещают мокрый снег, дождь, а местами туман и гололедно-изморозевые отложения. В некоторых районах усилится ветер – до 15-20 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске будет +1...+3. Также ожидаются мокрый снег, дождь, сильный ветер порывами до 20 м/с и гололедно-изморозевые отложения.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитных бурь сегодня составляет 51 %.