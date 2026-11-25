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В непогоду автомобилистам лучше отказаться от поездок, если в них нет острой необходимости. Но если выехать все же пришлось, к дороге нужно подготовиться заранее, считает автоюрист, эксперт Народного фронта Екатерина Соловьева.

– Перед выездом обязательно следует очистить крышу автомобиля, иначе в движении снег съедет на лобовое стекло и внешние световые приборы. Также следует использовать незамерзайку, обязательно нужна зимняя лопата и зимняя резина, – отметила эксперт в беседе с «РИА Новости».

Неочевидный, но важный совет – взять в дорогу крем для рук и увлажняющие капли для глаз. По словам автоюриста, работающий кондиционер сильно сушит воздух в салоне, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию.

На дороге в снегопад нужно ехать со средней скоростью потока и держать дистанцию вдвое больше обычной, поскольку тормозной путь зимой заметно увеличивается.