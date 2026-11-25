В России за неделю число заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19 увеличилось на 15 % и перевалило за 698 тысяч случаев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

– По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости на 15 % по сравнению с предыдущей. Увеличение показателей происходит преимущественно за счет детей школьного возраста, – заявили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что общий уровень заболеваемости пока остается невысоким, однако среди больных гриппом стала чаще требоваться госпитализация.

По данным лабораторного мониторинга, 70,7 % выявленных вирусов не относятся к гриппу: на риновирусы приходится 29,4 %, на парагрипп – 14,9 %. Доля вирусов гриппа достигла 29,3 %. Среди них циркулируют штаммы A(H1N1), A(H3N2), B и C.