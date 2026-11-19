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В эпидемическом сезоне 2026–2027 годов Россию накроют две волны гриппа: первый всплеск заболеваемости прогнозируют уже в конце ноября, а второй – в феврале. Об этом сообщается в материалах Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.

По данным специалистов, основной удар придется на вирус гриппа А (H1N1)pdm09, известный как свиной грипп. Ученые связывают грядущий подъем заболеваемости с вероятными мутациями этого вируса и формированием новых опасных штаммов.

Тем временем в Роспотребнадзоре уже фиксируют рост числа заражений ОРВИ и гриппом по всей стране. В ведомстве объясняют эту динамику тем, что дети вернулись за парты после школьных каникул. Всего за минувшую неделю в России выявили порядка 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса.