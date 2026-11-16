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Специалисты подвели итоги лабораторного мониторинга за вторую неделю ноября, зафиксировав появление вирусов гриппа наряду с другими респираторными инфекциями.

По данным Роспотребнадзора по Омской области, в период с 9 по 15 ноября специалисты зафиксировали в регионе циркуляцию как гриппа, так и возбудителей негриппозной этиологии. На долю штамма A/H1N1pdm (свиной грипп) пришлось 27,2 % от общего числа выявленных вирусных инфекций.

Среди других респираторных возбудителей преобладают риновирусы, доля которых составила 36,4 %. На аденовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и энтеровирусы пришлось по 9,1 % случаев.

Напомним, что в начале ноября в структуре заболеваемости доминировали коронавирус и иные инфекции.