Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала проведения спецоперации. Согласно сводке оборонного ведомства, за сутки силы ПВО уничтожили 2049 беспилотных аппаратов, а также семь управляемых авиабомб и четыре ракеты «Фламинго».

Основной удар пришелся на ночь с 15 на 16 ноября, когда над различными регионами страны перехватили 1336 летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная тревога затронула Тверскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Воронежскую, Владимирскую, Смоленскую, Нижегородскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым, Подмосковье, а также акватории Азовского и Черного морей.

В результате падения обломков и ударов по промышленным объектам в Краснодарском крае и Ростовской области зафиксированы разрушения и пострадавшие, среди которых есть ребенок. В курском Рыльске из-за сброса мин с дронов оказался заминирован один из центральных кварталов, при взрыве ранены два человека. Власти настоятельно рекомендуют местным жителям не покидать дома.

Кроме того, атаке подвергся Крымский мост, где в целях безопасности перекрыли автомобильное движение. Полноценный проезд машин заблокирован на весь день, а пассажирские поезда следуют с задержками, превышающими четыре часа, хотя железнодорожное сообщение в целом сохраняет работоспособность.