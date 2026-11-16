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Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области остановило процедуру выбора исполнителя, которому предстоит обновить муниципальную систему оповещения гражданской обороны в шести точках. Информация об этом появилась на портале Госзакупок, а поводом для приостановки стали жалобы от участников торгов.

Заказчиком работ выступает управление делами администрации Омска. После реконструкции в Нефтяниках, Чкаловском поселке, Загородном микрорайоне и на центральных улицах города должны зазвучать мощные сирены, предупреждающие о беспилотной опасности и других ЧП. На электронный аукцион со стартовой ценой 20,04 миллиона рублей подали три заявки, одну из которых конкурсная комиссия отклонила. Оставшиеся участники предложили выполнить работы за 19,96 и 19,94 миллиона рублей.

Свои претензии к торгам заявили омское ООО «Инком», ярославское АО «Научно-производственное объединение «Сенсор»» и московское ООО «Тор-Консалт». Победителем мэрия в минувшую пятницу, 13 ноября, признала участника с минимальной ценой, однако подписать контракт не успела – вмешалась антимонопольная служба.

Все три обращения омское УФАС рассмотрит во вторник, 17 ноября. При удовлетворении хотя бы одной жалобы управлению делами администрации придется пересмотреть условия закупки по требованиям законодательства и заново определить победителя. Если же претензии признают необоснованными, контракт заключат с компанией, выигравшей на прошлой неделе.