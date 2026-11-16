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Прокуратура Омского района добилась привлечения к административной ответственности руководителя ООО «Русстрой», которое возводит школу в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое. Об этом сообщается в официальной публикации надзорного ведомства.

Проверка показала, что подрядчик допустил отступления от проектной документации: замечания касаются монтажа лестничных клеток и шахт лифтов. Помимо этого, временная дорога из дорожных плит уложена не полностью, а разворотная площадка так и не была обустроена. По выявленным фактам прокуратура возбудила в отношении директора организации дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ.

Материалы рассмотрело Главное управление Госстройнадзора Омской области, которое назначило должностному лицу наказание в виде штрафа размером 20 тысяч рублей. Исполнение государственных и муниципальных контрактов в районе остается под контролем прокуратуры.