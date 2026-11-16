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Жительница села Цветнополье Омской области пожаловалась на личном приеме заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву на то, что модульная котельная, обогревавшая здание БУЗОО «Азовская ЦРБ», вскоре перестанет работать. О ситуации стало известно из сообщения надзорного ведомства, распространенного по итогам проверки, назначенной по поручению Сергея Зайцева.

Выяснилось, что с 2021 года тепло в больницу подавала котельная, находившаяся в собственности коммерческой организации. В июле 2025 года владелец оборудования известил районную администрацию и руководство медучреждения о том, что прекращает свою деятельность. Тогда прокурор вынес предостережение главе района, предупредив о недопустимости срыва отопительного сезона. Параллельно надзорное ведомство взяло под контроль поиск муниципалитетом нового помещения под котельную, а также закупку и установку теплогенерирующего оборудования.

Сейчас агрегаты котельной уже смонтированы и работают в штатном режиме. Температурные показатели в помещениях участковой больницы отвечают требованиям санитарных норм.