Фото: Omskinform.ru

Во второй половине ноября в Омске ожидается постепенное похолодание, которое к концу месяца достигнет серьезных значений – в ночь на 29 ноября температура может упасть до -10 градусов. Такой прогноз приводят сервисы Ventusky и «Яндекс.Погода».

С 16 по 22 ноября ночью термометры будут показывать от -1 до -5 градусов, а наиболее холодной окажется ночь с 17 на 18 число. В дневные часы в этот период воздух прогреется до -2…+1. Затем 23 и 24 ноября ожидается потепление до +3 градусов, после чего, по предварительным данным, температура уже не поднимется выше нулевой отметки. Далее похолодание будет нарастать: 25 ноября ночью -3, днем 0; 26 ноября ночью -4, днем 0; 27 ноября ночью -6, днем -3 градуса.

Самыми морозными станут последние выходные месяца. В ночь на субботу, 28 ноября, синоптики «Яндекс.Погоды» прогнозируют -9 градусов, днем – -8. В воскресенье, 29 ноября, температура составит -10 ночью и -9 днем, а 30 ноября воздух не прогреется выше -8 градусов.

Кроме того, вторая половина месяца будет богата на осадки. Снег с дождем ожидается 19 ноября, затем осадки вернутся 22 ноября и, предварительно, будут идти шесть дней подряд – до 27 ноября включительно. Не исключено, что именно после этого в Омске наконец установится устойчивый снежный покров.