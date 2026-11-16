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Минздрав России подготовил проект приказа, который изменит порядок оказания первичной медико-санитарной помощи. Врачи-терапевты получат возможность удаленно следить за самочувствием части пациентов. О планируемых нововведениях сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, вынесенному на общественное обсуждение, наблюдение на расстоянии станет доступно для людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Показатели здоровья будут поступать к медикам через специальные приборы, передающие данные напрямую. Помимо этого, терапевты смогут направлять таких пациентов к узким специалистам – кардиологам и эндокринологам. Если приказ утвердят, он начнет действовать с 1 января 2027 года и заменит прежний порядок, который оставался неизменным с 2012-го.

Изменения затронут и организацию работы терапевтических кабинетов. Открывать их разрешат в малых населенных пунктах с невысокой плотностью жителей, суровым климатом либо труднодоступностью из-за проблем с транспортом. Кроме того, ведомство намерено пополнить список обязательного оборудования: в него войдут автоматические и полуавтоматические тонометры, весы, термометры, сантиметровые ленты, секундомеры, а также компьютеры с подключением к медицинским информационным системам.