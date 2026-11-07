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·Общество·Лев Шишкин

Омский медик возглавил госпиталь для ветеранов в ЛНР

Выпускник кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Алексей Касаткин продолжает делать стремительную карьеру в медицине.
Алексей Касаткин

Известный омский медик Алексей Касаткин возглавил Луганский республиканский госпиталь ветеранов войны имени маршала А.И. Еременко. О назначении 7 ноября сообщил председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.

Касаткин – выпускник регионального кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». На время обучения Артемов был его наставником, но общение они продолжают и после. До переезда в ЛНР Алексей Касаткин работал первым заместителем главного врача в омском БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн». В этом качестве летом медик дал интервью «Омск-информу».

Программу «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» в Омской области запустили по поручению президента Владимира Путина и при поддержке губернатора Виталия Хоценко. За время обучения участники получили управленческие компетенции.

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Омский медик возглавил госпиталь для ветеранов в ЛНР

Выпускник кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Алексей Касаткин продолжает делать стремительную карьеру в медицине.
Алексей Касаткин

Известный омский медик Алексей Касаткин возглавил Луганский республиканский госпиталь ветеранов войны имени маршала А.И. Еременко. О назначении 7 ноября сообщил председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.

Касаткин – выпускник регионального кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». На время обучения Артемов был его наставником, но общение они продолжают и после. До переезда в ЛНР Алексей Касаткин работал первым заместителем главного врача в омском БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн». В этом качестве летом медик дал интервью «Омск-информу».

Программу «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» в Омской области запустили по поручению президента Владимира Путина и при поддержке губернатора Виталия Хоценко. За время обучения участники получили управленческие компетенции.

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Рубрика - Общество