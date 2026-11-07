Эксперимент продолжается: когда в омских автобусах полностью уберут наличку

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В Омске окончательное решение о повсеместном переводе общественного транспорта на безналичный расчет будет принято по результатам пилотного проекта, запущенного на маршруте № 24, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на департамент транспорта мэрии.

К настоящему моменту валидаторами оснастили 646 единиц подвижного состава. По словам представителей ведомства, эксперимент нужен для того, чтобы оценить, насколько эффективно работает система безналичной оплаты. Ранее городские власти заявляли, что распространить ее планируют на большую часть автобусных маршрутов, которые обслуживает муниципальное Пассажирское предприятие № 8.

В департаменте также напомнили, как действовать пассажирам при поломке валидатора. О неисправности следует уведомить кондуктора, водителя либо перевозчика. Рассчитаться за проезд при этом можно через терминал у водителя, по QR-коду или с помощью системы «Геопей». Кратковременные перебои со связью на работу оборудования не влияют.

На сегодняшний день более 95 % поездок в муниципальном транспорте Омска совершаются за безналичный расчет. Городские власти не раз заявляли о планах полностью уйти от использования налички. Как это согласуется с требованиями законодательства, разбирался «Омск-информ».