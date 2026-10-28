В Омске спасли женщину, которой пришлось заново учиться дышать

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Специалисты городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова спасли пациентку с полиорганной недостаточностью. Женщина поступила в больницу с тяжелым перитонитом. На его фоне состояние пациентки продолжало ухудшаться, а работа нескольких органов оказалась нарушена.

Врачам удалось справиться с инфекцией в брюшной полости, однако тяжелая дыхательная недостаточность по-прежнему угрожала жизни женщины. Даже искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с жесткими параметрами не помогала обеспечить организм необходимым количеством кислорода. Тогда медики решили подключить пациентку к системе ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). После начала процедуры показатели газообмена нормализовались.

Параллельно врачи лечили почечную недостаточность. В течение длительного времени пациентке проводили гемодиализ и гемосорбцию. На восстановление ушло несколько недель. Сначала улучшилось дыхание, и медики смогли отключить ЭКМО, не допустив ухудшения газообмена. Позже начала восстанавливаться и работа почек.

– Пациентка буквально заново училась дышать без аппарата ИВЛ и самостоятельно себя обслуживать. Все это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива отделения реанимации и интенсивной терапии: и в лечении, и в правильном уходе, – заявил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Евгений Фролов.

После выписки женщина восстановилась и вернулась к привычной жизни. Для врачей этот случай стал важным опытом лечения пациентов в крайне тяжелом состоянии, когда необходимо одновременно поддерживать работу нескольких жизненно важных органов и систем организма.

Напомним, ранее сообщалось, что молодая омичка лишилась кожи из-за антибиотиков.