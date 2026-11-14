Зона риска: омичи рискуют остаться без глаз на детском празднике с «огоньком»

Омское управление Роспотребнадзора объявило предостережение ФКП «Росгосцирк» после обращения жителя региона, чей сын пострадал на дневном представлении 10 ноября. Во время шоу сотрудники, следившие за порядком в зрительном зале, искали нарушителей, направляя в ряды лазерные указки.
Семья обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи, медики зафиксировали раздражение глаза, а администрация цирка на претензию ответила, что родители с ребенком за помощью к врачам обратились лишь через 30 часов, хотя в фойе на каждом представлении дежурит штатный врач, а выявленный впоследствии конъюнктивит со световыми лучами не связан.
Однако медики утверждают, что обращение к офтальмологам было правильным. Только с помощью специальных методов врач в специальном кабинете может оценить такое воздействие. В преддверии новогодних утренников и школьных праздников родителей предупреждают об опасности воздействия салютов и различной пиротехники.
– Это все зона риска для глаз. Даже бенгальский огонь представляет собой энергетический источник, в котором при горении температура достигает тысячи градусов и распыляются искры, а это мелкие инородные тела металлической природы. Они могут попасть в глаз и вызвать ожог глаза, ожог конъюнктивы, роговицы, ожог кожи век, – отметила доцент кафедры офтальмологии ОмГМУ Евгения Молчанова.
Есть правила использования бенгальских огней, салютов, а также петард и хлопушек.
– Кроме этого, есть такие травмирующие агенты, как конфетти. На детских праздниках их часто массово выпускают в помещения. В такой ситуации надо попробовать, что называется, проморгаться. Если это не помогает, то промыть глаз водой, – советует Молчанова.
Если что-то попало в глаз, есть ощущение беспокойства, обязательно нужно обратиться в кабинет неотложной помощи в Областной офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева, он работает круглосуточно. Находится на первом этаже корпуса стационара на улице Лермонтова, 60 (вход с улицы Степной).