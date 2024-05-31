Людям, которые работают за компьютером, рекомендуют совершать специальные движения глазами. Есть ли от этого толк?

Людям, которые работают за компьютером, рекомендуют совершать специальные движения глазами. Есть ли от этого толк?

Гимнастика глаз, обычно основанная на самомассаже или совершении специальных движений, не помогает улучшить зрение, заявил доцент кафедры офтальмологии Медицинской школы UMass Chan в США Бенджамин Ботсфорд.

Речь идет о таких упражнениях для «восстановления» зрения, как поочередная фокусировка на отдаленных и приближенных объектах, быстрое моргание, вращение глазами и самомассаж век. Как подчеркнул ученый, нет никаких научных данных, что это помогает в лечении близорукости, дальнозоркости и других патологий, сообщает «Газета.ру». При возрастном снижении способности видеть вблизи гимнастика тоже не помогает.

Снять напряжение с глаз, но не улучшить зрение, поможет правило 20-20-20: каждые 20 минут зрительной работы должны сопровождаться 20-секундным перерывом, во время которого нужно рассматривать объект на расстоянии 20 футов (чуть больше 6 метров) от глаз.

А для сохранения зрения нужно меньше пользоваться гаджетами, чаще гулять на свежем воздухе и увеличить долю фруктов и овощей в рационе.