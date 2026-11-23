Фото: vk.com

Лерчек (Валерия Чекалина), которую помиловал президент России Владимир Путин, сообщила, что прилетела в Китай на лечение. По словам блогера, в больнице ей пришлось воспользоваться услугами переводчика, поскольку медицинский персонал не говорит по-английски. Уже в первый день она сдала анализы и прошла ультразвуковое обследование.

– Меня ждал мой лечащий врач, профессор, – рассказала девушка в видео.

Напомним, у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В Китай блогер отправилась самостоятельно: отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини не смог сопровождать ее из-за отсутствия загранпаспорта.

О заболевании Чекалиной стало известно в феврале, после рождения младшего ребенка. К осени болезнь начала прогрессировать. В ноябре Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. В результате с блогера сняли судимость и освободили ее от уплаты назначенного штрафа.

Ранее суд признал Чекалину виновной в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Ей назначили пять лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 763,5 млн рублей.