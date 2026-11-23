Фото: Уральские авиалинии

Адвокат Лев Галенников, представляющий интересы командира Airbus A320 Сергея Белова, рассказал о новом обвинении в адрес своего подзащитного. Речь идет о нарушении требований безопасности при перевозке детей, не достигших шестилетнего возраста (ст. 238 УК РФ).

– Да, все верно. Теперь Белова обвиняют еще и в перевозке детей младше шести лет с нарушением требований безопасности, – цитирует Галенникова «АиФ Омск».

Как установило следствие, среди пассажиров самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Омск и совершившего аварийную посадку на пшеничное поле под Новосибирском три года назад, было 16 детей в возрасте до шести лет. Двое из них были младенцами. Этот эпизод стал дополнительным к основному обвинению, предъявленному по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Адвокат Белова пока не раскрывал свою позицию относительно дополнительного обвинения.

– Пока без комментариев. На данный момент ничего сказать не можем. Как следствие закончится, тогда – да, – добавил Галенников.

Отметим, что инцидент произошел в сентябре 2023 года. Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, перевозил 167 человек. Во время полета у самолета возникла неисправность гидросистемы, из-за чего экипаж решил изменить маршрут и направиться в Новосибирск. Там находилась более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за большого расхода топлива лайнер не смог добраться до аэропорта. Командир Белов посадил воздушное судно на пшеничное поле. Никто из находившихся на борту не погиб.