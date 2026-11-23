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В Омске покупатель через суд взыскал с владельца «Мегамаркета» деньги за отмененный заказ мотоцикла. Мужчина оформил покупку, но технику ему так и не привезли.

Так, 29 мая 2024 года омич Илья А. Заказал на «Мегамаркете» синий кроссовый мотоцикл Motoland FX 300 NC. Он заплатил 93 тыс. рублей, еще 50 рублей стоила доставка. Мотоцикл обещали привезти до 3 июня, однако заказ отменили в день оформления, а деньги вернули.

Ко 2 июля такая же модель на площадке стоила 459 888 рублей. Илья потребовал доставить заказ по прежней цене, а когда этого не случилось, попросил возместить разницу. «Мегамаркет» посоветовал обратиться к продавцу. Предпринимательница из чека ответила, что мотоциклами не торговала и на площадке не работала.

Первый иск Илья предъявил именно ей и в апреле 2025 года выиграл дело заочно, но суд отменил это решение. Тогда покупатель потребовал деньги с ООО «Маркетплейс». При новом рассмотрении выяснилось: данные в кабинете продавца предпринимательнице не принадлежали, а компания не подтвердила, что поручала кому-либо открыть магазин от своего имени. Разницу в цене Илья подтвердил скриншотами, другой оценки площадка не представила, и суд принял расчет омича.

29 апреля апелляция присудила ему 565 257 рублей: 366 838 – разница в цене, 10 000 – компенсация морального вреда и 188 419 рублей штрафа. Правда, областной суд отменил отдельную неустойку за просрочку доставки: за достоверность сведений о продавце компания отвечала, а вот обязанности привезти мотоцикл у нее не было.

Похожая история случилась с Александром Ч. 5 мая 2024 года он заказал на «Мегамаркете» OLED-телевизор LG за 15 562 рубля, а на следующий день – iPhone 15 Pro за 39 030 рублей с доставкой. В заказах значились магазины TvoiDom и G-TECH, но 6 мая оба заказа отменили и деньги вернули.

В омском суде «Маркетплейс» настаивал, что продавцы сами размещают предложения и отвечают за заказы. Однако судьи выяснили, что оба предпринимателя не создавали карточек оплаченных товаров: покупатель видел их имена на площадке и получил чеки с теми же данными, а установить, кто в действительности открыл магазины, не мог. За недостоверные сведения о продавцах суд взыскал деньги с владельца площадки.

5 декабря 2025 года Куйбышевский районный суд присудил Александру 399 565 рублей 50 копеек: 246 377 – убытки, 20 000 – компенсация морального вреда и 133 188 рублей 50 копеек штрафа. 5 марта решение поддержал областной суд, а 26 мая Восьмой кассационный суд не нашел оснований его отменять.