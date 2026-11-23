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В Омске завершился аукцион по продаже нежилого помещения в здании бывшего торгового комплекса «Летур» на улице Гагарина. Лот, включающий площади в 212,3 кв. м и 1/50 доли земельного участка под зданием, реализовали за 19,35 млн рублей, сообщает «РБК Омск».

Покупателем выступил единственный участник торгов – ООО «УК «Центроград», действовавшее в интересах компании «Шустер Эстейт», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Поскольку конкурентов на аукционе не оказалось, актив ушел по начальной цене.

Напомним, что торги проводились в рамках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя Эдуарда Турманидзе. Недавно торговый комплекс официально обрел новое название – «Гагарин Молл».