Ангелина Шмакова / Omskinform.ru

В Омске продают чайную «Юрта» – она занимает второй этаж культурного центра «Галактика» на проспекте Маркса. Объявление появилось на площадке объявлений.

Площадь заведения – 96 кв. м, высота потолков – 3,8 м. В зале три зоны: барная стойка с двумя столами, два места на подиуме у окон и башкирская юрта ручной работы. За все это владелец просит 2,5 млн рублей.

В цену включены ремонт, инженерные сети, шумо- и теплоизоляция, мебель, холодильник, ледогенератор, акустика, кондиционер, касса и система фильтрации воды. За посуду, запасы чая, аккаунты в соцсетях и на картографических сервисах покупателю придется заплатить отдельно.

Помещение арендуется, плата составляет 65 тыс. рублей в месяц. Чайное пространство открылось в январе. Причину продажи и финансовые показатели владелец раскроет покупателю при личной встрече.