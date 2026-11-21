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В ноябре 2026 года доля российских торговых центров, которым требуется пересмотр концепции, выросла до 15–20 %, при этом около 10 % таких объектов собираются закрыть и снести. Об этом на конференции Mallpic Moscow 8.0 заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, на освободившихся участках появятся многофункциональные комплексы, общественные центры, жилье, склады и другие объекты. Еще 5–10 % зданий ждет модернизация и переоборудование. В обновленных центрах ставку сделают на спорт, падел-теннис, развлечения, рестораны и кафе, термы и СПА. Торговля одеждой, обувью и прочими товарами при этом отойдет на второй план.

– На их месте будет построено что-то другое: многофункциональные комплексы, общественные центры, жилье, склады и все остальное, – отметил эксперт.

Быстро провести реконструкцию всех площадок не удастся – процесс займет около пяти лет. Сдерживающими факторами Булат Шакиров назвал высокую ключевую ставку и нехватку свободных средств у застройщиков на обновление объектов. Число невостребованных торговых центров в стране, по его данным, продолжает расти с каждым месяцем.