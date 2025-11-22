Подросток устроил стрельбу в торговом центре в Омске

Сотрудники полиции пока не комментировали ситуацию.

В соцсетях снова появилось видео стрельбы в омской «Меге». На этот раз речь идет о подростке, который использовал оружие на парковке.

По словам автора поста, пистолет оказался травматическим. Подростка вскоре после этого вычислили и задержали. После стрельбы он гулял по торговому центру с друзьями.

Отметим, что в марте прошлого года в соцсетях уже распространялось видео стрельбы в здании «Меги». Однако в тот раз запись оказалась фейком.