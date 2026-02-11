Омск-Информ
·Происшествия

В Омске внезапно эвакуировали торговый комплекс

Очевидцы сообщают, что здание заминировали.

Сегодня вечером в Омске эвакуировали торговый комплекс «Амурский». Как сообщают в соцсетях очевидцы, на месте работают полицейские и кинологи.

Что произошло, неизвестно. По предварительной информации, причиной стало сообщение о минировании.

Напомним, торговый комплекс «Амурский» располагается на территории Амурского рынка.

